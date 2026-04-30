Sloan Privat, à Haute-Ajoie par amour du jeu

Après avoir offert le maintien en Ligue 1 à Sochaux et la participation à la Gold Cup à la Guyane, Sloan Privat espère porter le FC Haute-Ajoie vers la 2e ligue interrégionale. Le footballeur de 36 ans a posé son sac de sport l’été dernier à Grandfontaine. Ce samedi, l’ancien professionnel participera au match au sommet de 2e ligue à Aemme, le dauphin du FCHA qui compte 12 points de retard au classement mais un match de moins au compteur.
Sloan Privat et ses coéquipiers livrent une copie remarquable dans leur championnat, eux qui n’ont perdu que trois rencontres depuis le début de la saison. Le départ de l’entraîneur Ludovic Brugnerotto, remplacé par Valentin Focki, n’a absolument pas déstabilisé l’équipe, ni changé ses principes de jeu. Le FCHA prône une philosophie basée sur le jeu court et en mouvement. Aux côtés des piliers Franck et Robin Quiquerez, le club mise sur de jeunes atouts de notre région et des apports de qualité de France. Aux côtés de Sloan Privat, on retrouve d’autres anciens professionnels. C’est le cas d’un autre joueur formé à Sochaux-Montbéliard en même temps que Sloan Privat, Alassane N’Diaye, qui a vécu une carrière animée entre la deuxième division anglaise (Crystal Palace), le championnat kazakh, le championnat ukrainien ou encore la Bulgarie. Il y a aussi l’entraîneur-joueur Valentin Focki, passé pour sa part par la deuxième division belge. Cette forte densité apporte de la qualité, selon Sloan Privat : « On a un entraîneur qui veut qu’on évolue par le jeu au sol », précise l’ancien attaquant. « Il y a beaucoup de bons joueurs dans notre équipe », ajoute-t-il encore. L’ambiance entre les joueurs joue aussi son rôle : « C’est un club familial. C’est un groupe qui se connaît depuis des années. (…) On est très sérieux dans ce qu’on fait, très disciplinés », indique l’ancien Caennais.
Sloan Privat : « On travaille bien. »
De la Ligue 1 à la Férouse
Sloan Privat dispose d’une riche carrière de footballeur professionnelle. Il a été formé, puis a disputé ses premières minutes de Ligue 1 avec le FC Sochaux-Montbéliard. L’attaquant franco-guyanais a joué son premier match dans l’élite française le 22 décembre 2007. Il vivra ensuite de nombreuses expériences en Ligue 1 (164 matches) et en Ligue 2 (56 matches). Il a également foulé les pelouses de première division belge et de deuxième division turque. Sloan Privat a aussi porté le chandail de la Guyane à 11 reprises. Le buteur a notamment inscrit un triplé lors du match décisif que son équipe a joué contre Haïti pour se qualifier en 2016 pour la Gold Cup (ndlr : équivalent de l’Euro pour l’Amérique du Nord, centrale et les Caraïbes). Après une telle carrière, pourquoi a-t-il atterri à Grandfontaine ? « Pour finir tranquillement ma carrière et surtout prendre du plaisir », rétorque-t-il, soulignant que la présence de ses amis français a joué un grand rôle. Aussi, Sloan Privat a souhaité rejoindre un « club familial » qui nourrit des ambitions. « Je suis toujours compétitif. J’ai envie de jouer quelque chose. Et ici, il y a un beau terrain et de bonnes installations », ajoute-t-il encore. Et à la question de savoir pourquoi il n’a pas choisi un club français plus près de chez lui, l’attaquant répond vaguement : « Je ne veux plus me prendre la tête ». Son ami et entraîneur Valentin Focki tient à rappeler les nombreux problèmes actuels dans le football amateur tricolore, miné par la violence. Sloan Privat a trouvé un dernier endroit où s’exprimer à la Férouse… mais la paisibilité de l’endroit n’éteint pas les ambitions de ce grand compétiteur. /mle