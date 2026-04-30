Sloan Privat, à Haute-Ajoie par amour du jeu

Après avoir offert le maintien en Ligue 1 à Sochaux et la participation à la Gold Cup à la Guyane, Sloan Privat espère porter le FC Haute-Ajoie vers la 2e ligue interrégionale. Le footballeur de 36 ans a posé son sac de sport l’été dernier à Grandfontaine. Ce samedi, l’ancien professionnel participera au match au sommet de 2e ligue à Aemme, le dauphin du FCHA qui compte 12 points de retard au classement mais un match de moins au compteur.

Sloan Privat et ses coéquipiers livrent une copie remarquable dans leur championnat, eux qui n’ont perdu que trois rencontres depuis le début de la saison. Le départ de l’entraîneur Ludovic Brugnerotto, remplacé par Valentin Focki, n’a absolument pas déstabilisé l’équipe, ni changé ses principes de jeu. Le FCHA prône une philosophie basée sur le jeu court et en mouvement. Aux côtés des piliers Franck et Robin Quiquerez, le club mise sur de jeunes atouts de notre région et des apports de qualité de France. Aux côtés de Sloan Privat, on retrouve d’autres anciens professionnels. C’est le cas d’un autre joueur formé à Sochaux-Montbéliard en même temps que Sloan Privat, Alassane N’Diaye, qui a vécu une carrière animée entre la deuxième division anglaise (Crystal Palace), le championnat kazakh, le championnat ukrainien ou encore la Bulgarie. Il y a aussi l’entraîneur-joueur Valentin Focki, passé pour sa part par la deuxième division belge. Cette forte densité apporte de la qualité, selon Sloan Privat : « On a un entraîneur qui veut qu’on évolue par le jeu au sol », précise l’ancien attaquant. « Il y a beaucoup de bons joueurs dans notre équipe », ajoute-t-il encore. L’ambiance entre les joueurs joue aussi son rôle : « C’est un club familial. C’est un groupe qui se connaît depuis des années. (…) On est très sérieux dans ce qu’on fait, très disciplinés », indique l’ancien Caennais.