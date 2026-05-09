Le FC Ajoie-Monterri coule à domicile

Les footballeurs ajoulots ont perdu 4-1 contre Kirchberg. Ils restent en grand danger.
Le FC Ajoie-Monterri coule à domicile

Les footballeurs ajoulots ont perdu 4-1 contre Kirchberg. Ils restent en grand danger.

Mattéo Philippe a été l'unique buteur du FCAM ce samedi. (Photo : archives Georges Henz) Mattéo Philippe a été l'unique buteur du FCAM ce samedi. (Photo : archives Georges Henz)

Le FC Ajoie-Monterri signe une très mauvaise opération en 2e ligue interrégionale de football. La phalange jurassienne s’est inclinée 4-1 contre Kirchberg, samedi après-midi, à Courgenay. Mené au score, le FCAM a bien réagi contre une équipe de milieu de tableau en égalisant grâce à Mattéo Philippe à la demi-heure de jeu. Tout a toutefois basculé en six minutes lorsque les Bernois ont marqué le 2-1, puis le 3-1 entre la 62e et la 68e minute de jeu. Les visiteurs ont encore enfoncé le clou à moins de dix minutes du coup de sifflet final pour s’assurer une fin de rencontre tranquille.

Le FCAM reste englué en bas du classement après ce septième match sans victoire depuis la reprise. Il ne compte que deux points d’avance sur le premier relégable Bülach qui joue dimanche. A cinq rencontres de la fin de l’exercice, le réveil ajoulot est attendu de pied ferme. /mle


 

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