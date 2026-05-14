François Marque ne restera pas à Courtételle

Il n’y aura pas de troisième saison consécutive pour François Marque sur le banc du FC Courtételle. L’entraîneur français l’a annoncé sur ses réseaux sociaux. Le directeur sportif du club jurassien de 1re Ligue de football Gautier Willemin a confirmé l’information à RFJ. C’est le FCC qui a pris la décision de ne pas poursuivre l’aventure avec l’ancien défenseur du FC Bâle qui vivait sa première expérience sur un banc. Gautier Willemin estime que Courtételle est arrivé « au bout d’un cycle ». Ce dernier tient à saluer le travail de qualité et très professionnel fourni par François Marque à la tête de l’actuelle meilleure équipe jurassienne.

Le FCC est actuellement 3e de son groupe de 1re Ligue, virtuellement qualifié pour les finales de promotion. Il s’est aussi qualifié pour le tour principal de la Coupe de Suisse et a d’ores et déjà battu son record de points au quatrième échelon helvétique. Contacté par RFJ, François Marque dit « regretter la manière », sans vouloir alimenter la polémique. Il a assuré avec professionnalisme qu’il n’allait pas lâcher : « On va finir le job avec mes joueurs, comme on l’a toujours fait », coupe-t-il, cultivant l’ambition légitime des finales.

Le FC Courtételle reste plutôt vague concernant l'avenir. Il évoque plusieurs pistes qui sont à l'étude pour prendre la succession du Français sur le banc vadais. /mle