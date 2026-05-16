Ajoie-Monterri renoue avec le succès à Liestal

Sevré de succès depuis trois rencontres, le FC Ajoie-Monterri a renoué avec la victoire ce samedi en 2e ligue interrégionale de football. Pour la première d’Alexandre Martinovic sur le banc comme entraîneur après une semaine agitée, les Ajoulots ont ramené trois points précieux de Liestal où ils sont allés s’imposer 2-0 à l’occasion de la 22e journée de championnat. Mis sur orbite par l’ouverture du score de Bastien Vitali à la 35e, le FCAM a doublé la mise à la 79e grâce à un superbe lob de Mattéo Philippe. Cette victoire permet à Ajoie-Monterri de prendre 5 points d’avance sur la barre après la défaite de son poursuivant Bülach. De quoi entrevoir les quatre dernières journées avec un peu plus de sérénité. /jpi