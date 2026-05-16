Bassecourt fait un pas important vers le maintien

Grâce à leur succès 2-1 face à Münsingen ce samedi à domicile en 1re Ligue, les Vadais prennent ...
Bassecourt fait un pas important vers le maintien

Grâce à leur succès 2-1 face à Münsingen ce samedi à domicile en 1re Ligue, les Vadais prennent provisoirement six points d’avance sur la barre en attendant le résultat des SRD en soirée face à Muttenz.

Valentin Nushi a ouvert le score dès la 12e minute pour le FC Bassecourt. (Photo d'archives : Georges Henz). Valentin Nushi a ouvert le score dès la 12e minute pour le FC Bassecourt. (Photo d'archives : Georges Henz).

Ce n’est pas encore décisif, mais le FC Bassecourt s’est offert un grand bol d’air et a fait un pas important vers le maintien en 1re Ligue de football. Les Vadais se sont imposés ce samedi après-midi 2-1 face à Münsingen aux Grands-Prés, grâce à des buts de Valentin Nushi et Mohamed Diaw en première période. Bassecourt a tenu bon, malgré la réduction de l’écart des Bernois sur coup-franc à dix minutes de la fin. Grâce à ce succès, les « jaune et noir » prennent provisoirement six points d’avance sur la barre à deux journées de la fin, en attendant le résultat des SR Delémont qui affrontent Muttenz à 18h. Intercalé entre les deux, le FC Besa-Bienne jouera, lui, demain à 15h00 face à Schötz. /jpi


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