Bassecourt fait un pas important vers le maintien

Ce n’est pas encore décisif, mais le FC Bassecourt s’est offert un grand bol d’air et a fait un pas important vers le maintien en 1re Ligue de football. Les Vadais se sont imposés ce samedi après-midi 2-1 face à Münsingen aux Grands-Prés, grâce à des buts de Valentin Nushi et Mohamed Diaw en première période. Bassecourt a tenu bon, malgré la réduction de l’écart des Bernois sur coup-franc à dix minutes de la fin. Grâce à ce succès, les « jaune et noir » prennent provisoirement six points d’avance sur la barre à deux journées de la fin, en attendant le résultat des SR Delémont qui affrontent Muttenz à 18h. Intercalé entre les deux, le FC Besa-Bienne jouera, lui, demain à 15h00 face à Schötz. /jpi