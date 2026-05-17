Vers une lutte à trois pour le maintien en 1re Ligue

La 28e journée de championnat a livré ses derniers enseignements ce dimanche après-midi. Le FC Besa-Bienne n’a pas su profiter de l’occasion de prendre quatre longueurs d’avance sur la barre et s’est lourdement incliné 4-1 face à Schötz ce dimanche à la Tissot Arena. Les Seelandais ne conservent donc qu’un point d’avance sur la zone de relégation à deux journées de la fin. Après la défaite de Delémont et la victoire de Bassecourt samedi, tout indique que le maintien se jouera au terme d’une lutte à trois entre Besa-Bienne, Delémont et Old Boys. Trois équipes pour un seul canot de sauvetage si l’on considère que Buochs et Bassecourt, qui ont tous deux six points d’avance sur la zone rouge, sont tirés d’affaire sauf improbable catastrophe.





Calendrier favorable à Delémont ?

Si les Seelandais gardent pour l’heure les faveurs du classement, juste au-dessus de la ligne de flottaison avec un point d’avance sur Delémont, ils ont le calendrier le plus difficile avec un déplacement à Langenthal, 2e et en course pour la montée, puis la réception du 11e Münsingen qui n’a plus rien à jouer. Les SR Delémont, tout heureux d’avoir vu Besa perdre à domicile ce dimanche, n’ont qu’un point de retard et un calendrier plutôt clément avec un déplacement chez la lanterne rouge Old Boys qui vaudra cher samedi prochain, puis la réception du 12e Buochs qui est quasi maintenu. Old Boys, le dernier, a une mission beaucoup plus ardue avec quatre points de retard sur Besa-Bienne et deux équipes jurassiennes affamées au menu : Delémont qui jouera son va-tout puis Courtételle qui peut encore prétendre à la promotion. Le FC Bassecourt a, lui, probablement assuré l’essentiel et regardera cette grande bagarre avec plus de sérénité.





Courtételle plus que jamais dans la course à la montée

Par ailleurs, le FC Courtételle, qui a profité ce week-end du forfait de la réserve de Grasshopper (ce qui a suscité une réaction de la SFL), reste en course pour une montée directe. Les Verts devraient hériter d'une victoire 3-0 sur tapis vert et pointeraient donc à deux points du 2e Langenthal. Ils prennent également une option sur la place de « deuxième meilleur troisième » de 1re Ligue suite à la défaite de leur concurrent Chênois dans le groupe 1. /jpi