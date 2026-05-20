Le FC Haute-Ajoie promu en 2e ligue inter

Le FC Haute-Ajoie jouera en 2e ligue interrégionale. Le club ajoulot de football a décroché sa promotion mardi soir sur la pelouse de Grünstern. Il a remporté ce choc au sommet de 2e ligue 2-1 grâce à des réussites de Paul Mayer et Sloan Privat. C’est la première fois de son histoire que le club de la Férouse rejoint le 5e échelon du football suisse.

Haute-Ajoie aura l’occasion de réaliser le doublé lundi prochain s’il remporte la finale de la Coupe jurassienne qu’il dispute à Bure face à Courrendlin-Courroux (18h, match à vivre en direct sur RFJ). /clo