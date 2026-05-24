L’esprit de la Coupe jurassienne s’est emparé de Tavannes

L’ambiance de la Coupe jurassienne a soufflé sur Tavannes. Une partie des finales de la compétition cantonale de football s’est déroulée samedi sous le soleil du village du Jura bernois. Elle a concerné les catégories masculine juniors et seniors.

Les SR Delémont ont tout d’abord remporté la finale en D7 en battant le FC Val Terbi 11-2. Ils ont ensuite été imités par le Team Vallon qui s’est imposé 3-1 contre le FC Tavannes/Tramelan en D9. Le FC Ajoie-Monterri s’est imposé après les tirs au but contre les SR Delémont chez les juniors C. Le Team Grand Chassera a écrasé 7-1 le FC Courtételle chez les juniors B. Le dernier titre de la journée a finalement été glané par le FC Vicques qui a battu le FC Courrendlin-Courroux 4-3 chez les seniors. /fwo