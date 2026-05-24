L’esprit de la Coupe jurassienne s’est emparé de Tavannes

La première journée des finales de la compétition cantonale de football s’est tenue samedi ...
L’esprit de la Coupe jurassienne s’est emparé de Tavannes

La première journée des finales de la compétition cantonale de football s’est tenue samedi dans le village du Jura bernois. Cinq titres ont été décernés.

La première journée des finales de la Coupe jurassienne a fait des heureux à Tavannes. (Photo : Georges Henz) La première journée des finales de la Coupe jurassienne a fait des heureux à Tavannes. (Photo : Georges Henz)

L’ambiance de la Coupe jurassienne a soufflé sur Tavannes. Une partie des finales de la compétition cantonale de football s’est déroulée samedi sous le soleil du village du Jura bernois. Elle a concerné les catégories masculine juniors et seniors.

Les SR Delémont ont tout d’abord remporté la finale en D7 en battant le FC Val Terbi 11-2. Ils ont ensuite été imités par le Team Vallon qui s’est imposé 3-1 contre le FC Tavannes/Tramelan en D9. Le FC Ajoie-Monterri s’est imposé après les tirs au but contre les SR Delémont chez les juniors C. Le Team Grand Chassera a écrasé 7-1 le FC Courtételle chez les juniors B. Le dernier titre de la journée a finalement été glané par le FC Vicques qui a battu le FC Courrendlin-Courroux 4-3 chez les seniors. /fwo

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