Nathan Garcia face à l'échéance de sa carrière

Nathan Garcia aborde la finale de Coupe de Suisse de football avec respect mais sans complexe. L’attaquant jurassien de 26 ans et son équipe du Stade Lausanne-Ouchy affrontent St-Gall à 14h au Stade de Suisse, à Berne. Les Vaudois sont les invités surprise de cette affiche, eux qui ont éliminé… trois formations de Super League lors de leur parcours victorieux en coupe. Et ils ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin : « On va prendre le match comme si c’était une équipe de notre calibre. On a aussi nos qualités. On ne va pas les craindre », martèle Nathan Garcia qui reconnaît toutefois le talent des individualités st-galloises. « On sait qu’on est capables de le faire. Ce n’était pas de la chance, vu qu’on l’a répété trois fois », ajoute l’Ajoulot qui fait référence aux victoires contre Winterthour en huitièmes de finale, contre Lucerne en quarts et contre Grasshopper dans le dernier carré.

Le Stade Lausanne-Ouchy vivra sa première finale de Coupe de Suisse. L’équipe vaudoise avait coché cet objectif dès le début de la saison et l’a donc rempli avec brio. Place désormais à l’apothéose dans un stade garni de milliers de personnes, une expérience qui sort de l’ordinaire pour le SLO : « C’est une motivation en plus de pouvoir jouer devant 30'000 personnes », se réjouit Nathan Garcia qui a convié des dizaines de membres de sa famille et d'amis. Comme on dit chez nous : « Il n’y a plus qu’à… » /mle