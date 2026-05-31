Le duo Aurélien Barré-Macio Barbosa sur le banc du FCAM

Le FC Ajoie-Monterri tient son nouveau staff. Aurélien Barré sera l’entraineur principal de l’équipe de 2e ligue interrégionale la saison prochaine, selon une annonce faite dimanche par le club jurassien de football. Il sera assisté de Macio Barbosa. Le duo se connait bien puisqu’il officiait cette saison sur le banc du FC Courrendlin-Courroux en 2e ligue, avant d’être remercié mi-mai. /comm-emu