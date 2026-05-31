Le FC Ajoie-Monterri tient son nouveau staff. Aurélien Barré sera l’entraineur principal de l’équipe de 2e ligue interrégionale la saison prochaine, selon une annonce faite dimanche par le club jurassien de football. Il sera assisté de Macio Barbosa. Le duo se connait bien puisqu’il officiait cette saison sur le banc du FC Courrendlin-Courroux en 2e ligue, avant d’être remercié mi-mai. /comm-emu
Le duo Aurélien Barré-Macio Barbosa sur le banc du FCAM
Le club ajoulot de 2e ligue interrégionale a annoncé dimanche l’engagement des anciens entraineurs ...
RFJ
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