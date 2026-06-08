« Rendez-vous sport » : la Coupe du monde approche à grands pas

Les États-Unis ne sont pas vraiment connus pour être un pays de football et ça semble se ressentir à San Diego qui n’accueillera pas de match. « On ne s’attend pas vraiment à une grosse ambiance dans cette Coupe du monde, mais on va se laisser surprendre », explique Bernardin Allemann. En revanche, l’équipe de Suisse semble très bien installée. « Elle a un bon hôtel et n’est pas loin de son beau centre d’entrainement. Il y a beaucoup de mesures de sécurité. Nous, par exemple, on doit passer trois contrôles de sécurité pour avoir accès au terrain. La Suisse est très contente de ces conditions. Les conditions logistiques sont vraiment excellentes », ajoute le journaliste.

Malgré le nul de ce week-end contre l’Australie et les problèmes de Visa de Breel Embolo, le groupe semble prêt à attaquer cette Coupe du monde. « Le groupe est très motivé et très uni. Il a de très grosses ambitions, surtout que plusieurs joueurs vivront peut-être leur dernière Coupe du monde », souligne Bernardin Allemann. Il va donc falloir le montrer dès samedi avec le premier match de l’équipe de Suisse à 21h (heure suisse) contre le Qatar. /lge