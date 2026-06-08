« Rendez-vous sport » : la Coupe du monde approche à grands pas

La Coupe du monde de football démarre ce jeudi. Prise de température avec le journaliste de ...
« Rendez-vous sport » : la Coupe du monde approche à grands pas

La Coupe du monde de football démarre ce jeudi. Prise de température avec le journaliste de la RTS Bernardin Allemann, présent à San Diego où se situe le camp de base de l’équipe de Suisse.

L’équipe de Suisse de football a pris ses quartiers à San Diego. (Photo : KEYSTONE/Peter Klaunzer) L’équipe de Suisse de football a pris ses quartiers à San Diego. (Photo : KEYSTONE/Peter Klaunzer)

Les amateurs de football sont en pleine effervescence. La Coupe du monde approche à grands pas. Cet évènement qui se tiendra en Amérique du Nord débute ce jeudi avec un match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud à 21h (heure suisse). La Suisse entre quant à elle en lice samedi. Pour évoquer cette Coupe du monde, le journaliste de la RTS Bernardin Allemann était en direct de San Diego ce lundi dans « La Matinale », ville où se situe le camp de base de la Nati.

Bernardin Allemann : « Le groupe vit très bien ensemble. »

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Les États-Unis ne sont pas vraiment connus pour être un pays de football et ça semble se ressentir à San Diego qui n’accueillera pas de match. « On ne s’attend pas vraiment à une grosse ambiance dans cette Coupe du monde, mais on va se laisser surprendre », explique Bernardin Allemann. En revanche, l’équipe de Suisse semble très bien installée. « Elle a un bon hôtel et n’est pas loin de son beau centre d’entrainement. Il y a beaucoup de mesures de sécurité. Nous, par exemple, on doit passer trois contrôles de sécurité pour avoir accès au terrain. La Suisse est très contente de ces conditions. Les conditions logistiques sont vraiment excellentes », ajoute le journaliste.

Malgré le nul de ce week-end contre l’Australie et les problèmes de Visa de Breel Embolo, le groupe semble prêt à attaquer cette Coupe du monde. « Le groupe est très motivé et très uni. Il a de très grosses ambitions, surtout que plusieurs joueurs vivront peut-être leur dernière Coupe du monde », souligne Bernardin Allemann. Il va donc falloir le montrer dès samedi avec le premier match de l’équipe de Suisse à 21h (heure suisse) contre le Qatar. /lge


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