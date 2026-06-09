Une collection d’images Panini couvrant plus de 50 ans de football

Un demi-siècle de football en images Panini. Le Jurassien Rino Iassogna est un collectionneur des vignettes consacrées à son sport de cœur. Il possède tous les albums consacrés aux Coupes du monde et aux Euros depuis les années 70. Sa collection se modernise encore cette année avec l’album dédié au Mondial qui démarre jeudi au Canada, au Mexique et aux États-Unis. La passion du Delémontain aux origines italiennes a démarré lorsqu’il avait cinq ans et qu’il a rempli son premier cahier. « J’ai ensuite vu qu’il m’en manquait et j’ai réussi à dégoter les albums parus lorsque je n’étais pas né ou trop petit », explique Rino Iassogna. Le Jurassien a ensuite développé une véritable passion et possède aujourd’hui plusieurs milliers de vignettes dédiées au monde du football.

Le passionné a donc vu les albums évoluer avec le temps. Il indique être davantage attaché aux éditions vintage « plus détaillées, avec une qualité supérieure et les images étaient plus belles ». Le Delémontain a notamment un attachement particulier au cahier de la Coupe du monde de 1982 en Espagne et « pas seulement parce que l’Italie a gagné cette édition », explique-t-il sur le ton de la plaisanterie.