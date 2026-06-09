Une collection d’images Panini couvrant plus de 50 ans de football

Un demi-siècle de football en images Panini. Le Jurassien Rino Iassogna est un collectionneur des vignettes consacrées à son sport de cœur. Il possède tous les albums consacrés aux Coupes du monde et aux Euros depuis les années 70. Sa collection se modernise encore cette année avec l’album dédié au Mondial qui démarre jeudi au Canada, au Mexique et aux États-Unis. La passion du Delémontain aux origines italiennes a démarré lorsqu’il avait cinq ans et qu’il a rempli son premier cahier. « J’ai ensuite vu qu’il m’en manquait et j’ai réussi à dégoter les albums parus lorsque je n’étais pas né ou trop petit », explique Rino Iassogna. Le Jurassien a ensuite développé une véritable passion et possède aujourd’hui plusieurs milliers de vignettes dédiées au monde du football.
Le passionné a donc vu les albums évoluer avec le temps. Il indique être davantage attaché aux éditions vintage « plus détaillées, avec une qualité supérieure et les images étaient plus belles ». Le Delémontain a notamment un attachement particulier au cahier de la Coupe du monde de 1982 en Espagne et « pas seulement parce que l’Italie a gagné cette édition », explique-t-il sur le ton de la plaisanterie.
Rino Iassogna : « J’avais envie de tous les avoir. »
Des collections alternatives dédiées à ses idoles
En plus des albums traditionnels, Rino Iassogna possède également plusieurs mallettes contenant des centaines de vignettes des plus grands footballeurs de l’histoire. Il présente également avec passion trois classeurs dédiés à ses idoles : Francesco Totti, Diego Maradona et Roberto Baggio. Le supporter de l’AS Roma et de la Squadra Azzurra a créé ces collections alternatives pour mettre en avant des joueurs qu’il a vus jouer et qui l’ont marqué.
Rino Iassogna effectue également de nombreux échanges de vignettes à l’étranger. Il profite de ses origines pour envoyer les éditions suisses « très prisées » en Italie contre celles d’autres pays. Le Jurassien ne cèdera toutefois jamais ses vignettes historiques d’El Pibe de Oro ou d’Il Re di Roma. /fwo