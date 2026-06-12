« Spécial Coupe du monde » : Patrick Sylvestre

L’équipe de Suisse de football plonge dans le grand bain dans un peu plus de 24 heures. Notre équipe nationale dispute ce samedi son premier match à la Coupe du monde. Elle défie le Qatar à 21h à San Francisco. La formation de Murat Yakin part avec les faveurs de la cote dans un groupe B qui recense aussi la Bosnie-Herzégovine, tombeuse de l’Italie en barrages, et un des pays organisateurs, le Canada.

L’ancien international helvétique, l’Ajoulot Patrick Sylvestre, se souvient avec émotions de sa participation à la Coupe du monde de 1994 aux USA. Il se remémore notamment la grande cohorte de supporters suisses et aussi la sécurité qui était mise sur pied pour ce grand événement : « On était entouré systématiquement de motos et de voitures de police », se souvient Patrick Sylvestre qui souligne toutefois que l’accès aux supporters sur le territoire américain n’était pas équivalent à ce qui se passe aujourd’hui. Pour cette cuvée 2026, d'un point de vue sportif, l’Ajoulot est clair : « La Suisse est favorite de son groupe. Elle est composée de joueurs qui ont beaucoup d’expérience et qui jouent dans de grands championnats. Ceux-ci ont l’habitude d’assumer ces rôles-là. La pression ne va pas les gêner plus que ça », souligne Patrick Sylvestre. Ce dernier indique qu’il est idéal de commencer contre le Qatar, l’équipe la plus faible du groupe sur le papier qui a notamment perdu contre les Emirats arabes unis ou le Kirghizistan lors des qualifications.