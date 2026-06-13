Le FC Ajoie-Monterri termine sur un nul

En position délicate à seulement deux points de la barre début mai, le FC Ajoie-Monterri a réussi à enchaîner un cinquième match consécutif sans défaite depuis le changement d’entraîneur et l’intérim d’Alexandre Martinovic. Les Ajoulots, déjà assurés du maintien, ne sont cependant pas parvenus à décrocher une cinquième victoire de suite mais ont concédé le match nul 1-1 face à Allschwil à Cornol ce samedi à l’occasion de la dernière journée de 2e ligue interrégionale de football. Justin Antoine a ouvert le score pour le FCAM à la 27e, avant que les Bâlois n’égalisent en début de seconde période par un but contre son camp de Thibaut Huber (55e). Le FC Ajoie-Monterri termine 7e du championnat, à deux points de la cinquième place. /jpi