Le FC Ajoie-Monterri termine sur un nul

Les Ajoulots ont été tenus en échec sur leur terrain 1-1 par Allschwil ce samedi lors de la ...
Le FC Ajoie-Monterri termine sur un nul

Les Ajoulots ont été tenus en échec sur leur terrain 1-1 par Allschwil ce samedi lors de la dernière journée de la saison de 2e ligue interrégionale de football qu’ils bouclent à la 7e place.

Iago Quintas et le FCAM ont été accrochés pour leur dernière sortie de la saison. (Photo d'archives : Georges Henz) Iago Quintas et le FCAM ont été accrochés pour leur dernière sortie de la saison. (Photo d'archives : Georges Henz)

En position délicate à seulement deux points de la barre début mai, le FC Ajoie-Monterri a réussi à enchaîner un cinquième match consécutif sans défaite depuis le changement d’entraîneur et l’intérim d’Alexandre Martinovic. Les Ajoulots, déjà assurés du maintien, ne sont cependant pas parvenus à décrocher une cinquième victoire de suite mais ont concédé le match nul 1-1 face à Allschwil à Cornol ce samedi à l’occasion de la dernière journée de 2e ligue interrégionale de football. Justin Antoine a ouvert le score pour le FCAM à la 27e, avant que les Bâlois n’égalisent en début de seconde période par un but contre son camp de Thibaut Huber (55e). Le FC Ajoie-Monterri termine 7e du championnat, à deux points de la cinquième place. /jpi


 

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