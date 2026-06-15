Michaël Urrutia dans le staff des SRD

Le staff s’étoffe aux SR Delémont. Selon les informations de RFJ, Michaël Urrutia, 49 ans, épaulera l’entraîneur Armend Gashi au sein de l’encadrement de l'équipe jurassienne de 1re Ligue de football. Il occupera les fonctions d’entraîneur assistant et d’entraîneur des gardiens. Michaël Urrutia avait déjà été membre du staff des SRD par le passé. Il avait aussi été actif au FC Bassecourt ou encore au FC Ajoie-Monterri. /msc-mle