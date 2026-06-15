Michaël Urrutia dans le staff des SRD

Le Jurassien occupera les rôles d’entraîneur assistant et d’entraîneur des gardiens aux SR ...
Michaël Urrutia dans le staff des SRD

Le Jurassien occupera les rôles d’entraîneur assistant et d’entraîneur des gardiens aux SR Delémont.

Les SR Delémont étoffent leur staff pour la prochaine saison de 1re Ligue de football. (Photo : archives Georges Henz) Les SR Delémont étoffent leur staff pour la prochaine saison de 1re Ligue de football. (Photo : archives Georges Henz)

Le staff s’étoffe aux SR Delémont. Selon les informations de RFJ, Michaël Urrutia, 49 ans, épaulera l’entraîneur Armend Gashi au sein de l’encadrement de l'équipe jurassienne de 1re Ligue de football. Il occupera les fonctions d’entraîneur assistant et d’entraîneur des gardiens. Michaël Urrutia avait déjà été membre du staff des SRD par le passé. Il avait aussi été actif au FC Bassecourt ou encore au FC Ajoie-Monterri. /msc-mle


 

Fait partie du dossier «SR Delémont»

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