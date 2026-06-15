Thierry Payet rebondit au FC Courrendlin-Courroux

L’entraîneur français retrouve un banc dans notre région. Il sera à la tête de la formation ...
Thierry Payet rebondit au FC Courrendlin-Courroux

L’entraîneur français retrouve un banc dans notre région. Il sera à la tête de la formation de 2e ligue.

Thierry Payet sera sur le banc du FC Courrendlin-Courroux la saison prochaine, en 2e ligue. (Photo : archives Georges Henz) Thierry Payet sera sur le banc du FC Courrendlin-Courroux la saison prochaine, en 2e ligue. (Photo : archives Georges Henz)

Thierry Payet ne sera pas resté longtemps sans banc. Récemment remercié par le FC Ajoie-Monterri qu’il a dirigé pendant de longues années, l’entraîneur français s’est engagé avec le FC Courrendlin-Courroux qui milite en 2e ligue de football. Le club vadais, qui vient d’assurer son maintien sur le fil, l’annonce ce lundi dans un communiqué. « Thierry correspond parfaitement au profil que nous recherchions. Son expérience, sa connaissance du football régional et ses valeurs sont en adéquation avec les ambitions de notre club. Nous sommes convaincus qu’il saura poursuivre le travail entrepris ces dernières saisons », souligne le président de Courrendlin-Courroux Yann Laederach. /comm-mle


 

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