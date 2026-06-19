Deux nouvelles arrivées annoncées aux SRD

Les SRD complètent leur contingent en prévision de la prochaine saison de 1re Ligue de football ...
Deux nouvelles arrivées annoncées aux SRD

Les SRD complètent leur contingent en prévision de la prochaine saison de 1re Ligue de football.

Iago Quintas va intégrer la première équipe des SRD. (photo d'archives : Georges Henz) Iago Quintas va intégrer la première équipe des SRD. (photo d'archives : Georges Henz)

Les SRD étoffent leur contingent pour la prochaine saison, selon un communiqué transmis jeudi soir. Iago Quintas est de retour. Le jeune milieu de terrain delémontain de 22 ans arrive en provenance d’Ajoie-Monterri, après avoir été formé par les Sports-Réunis Delémont et avoir joué au sein de la première équipe lors de l’exercice 2021-2022.

Le secteur offensif de l’équipe jurassienne de 1re Ligue de football sera également complété par Aleksandar Rmus qui rejoint le club en provenance du FC Concordia Basel. L’attaquant de 31 ans « sera une présence importante au sein du vestiaire, de par notamment son excellent état d’esprit », soulignent les SRD. /comm-ncp


 

Fait partie du dossier «SR Delémont»

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