6,7 millions de francs pour les maillots de Messi au Mondial

6,7 millions de francs. C'est le prix d'un jeu de six maillots portés par Lionel Messi lors de l'épopée victorieuse de l'Argentine à la Coupe du monde 2022 au Qatar vendu aux enchères chez Sotheby's.

Le prix de vente, qui comprend les frais et commissions (l'enchère finale s'élevait à 6,5 millions de dollars), est inférieur à l'estimation à plus de 10 millions de dollars (8,64 millions) avancée par Sotheby's, mais il s'agit selon la société 'd'un des plus élevés pour une pièce de collection sportive', qui traduit l'engouement de riches collectionneurs pour ces objets.

Qui a mis une telle somme pour remporter le lot unique des maillots, 'liés à l'apogée de la carrière du footballeur le plus décoré de l'histoire', comme les a décrits le spécialiste des sports chez Sotheby's, Brahm Wachter? Comme le veut l'habitude, la société n'a pas dévoilé d'information sur l'acheteur.

Record pour His Airness

Le record pour le maillot le plus cher de l'histoire vendu aux enchères appartient donc toujours à un maillot de la légende américaine du basket-ball Michael Jordan, lors de la finale de son dernier titre en NBA avec les Chicago Bulls en 1998 (10,1 millions de dollars en septembre 2022), devant le maillot porté par le no 10 de l'Argentine, Diego Maradona, lors du quart de finale mémorable remporté (2-1) contre l'Angleterre à la Coupe du monde de 1986 (9,3 millions en mai 2022).

Trois offres se sont succédé pour les maillots de Messi, lors de cette vente qui avait lieu sur internet depuis le 30 novembre.

Les tuniques aux célèbres rayures bleues et blanches ont été portées par la 'Pulga' pendant les premières mi-temps des matches de groupe contre l'Arabie Saoudite et le Mexique, puis des 8e contre l'Australie, quarts de finale contre les Pays-Bas, demies contre la Croatie et la finale remportée aux tirs au but et au bout du suspense face à la France de Kylian Mbappé.

Avec sept buts et la victoire finale, le capitaine de l''Albiceleste', 35 ans à l'époque, avait conquis le titre suprême qui manquait à son palmarès, prenant sa revanche sur ses échecs lors des quatre éditions précédentes et s'ouvrant la voie vers un huitième Ballon d'Or, remporté le 30 octobre dernier.

/ATS