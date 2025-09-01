Alvyn Sanches a signé pour 4 ans à YB

Alvyn Sanches quitte Lausanne-Sport pour rejoindre dès à présent Young Boys. L'attaquant s'est engagé pour quatre ans avec le club bernois, a annoncé ce dernier lundi.

Désigné meilleur joueur de Super League lors de la saison 2024/25, Alvyn Sanches se remet gentiment de sa grave blessure subie le 21 mars en Irlande lors de sa première sélection en équipe de Suisse. Il avait alors été victime d'une lésion complète du ligament croisé antérieur du genou droit.

L'international de 22 ans a fait ses débuts dans l'équipe première de Lausanne-Sport en mai 2018, alors que le LS évoluait sous la férule de l'actuel coach d'YB Giorgio Contini. Le futur no 10 bernois a inscrit au total 18 buts en 74 apparitions en Super League, dont 12 lors d'un championnat 2024/25 qu'il n'a pourtant pas terminé.

'Nous attendons beaucoup de lui'

'Je me réjouis énormément de rejoindre YB, et j'ai de grands projets. YB a fait beaucoup d'efforts pour m'avoir dans ses rangs, et j'ai rapidement su que je voulais franchir le pas et rejoindre YB', explique Alvyn Sanches, cité dans le communiqué des Rouge et Noir.

'Mais je tiens également à remercier le FC Lausanne-Sport. Je lui serai toujours reconnaissant de m'avoir permis de passer du statut de jeune espoir à celui de joueur de l'équipe première', poursuit-il.

'Nous attendons beaucoup de lui en termes de créativité et de buts marqués. Sa blessure au genou sera bientôt de l'histoire ancienne. Mais nous devons être patients avec lui, et nous le serons, même s'il est sur la bonne voie et fait tout son possible pour retrouver la forme', souligne pour sa part le directeur technique d'YB Mathieu Beda.

/ATS