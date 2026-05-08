Amende de 500'000 euros pour Valverde et Tchouaméni

Le Real Madrid a infligé une amende de 500'000 euros à Federico Valverde et à Aurélien Tchouaméni ...
Amende de 500'000 euros pour Valverde et Tchouaméni

Amende de 500'000 euros pour Valverde et Tchouaméni

Photo: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez

Le Real Madrid a infligé une amende de 500'000 euros à Federico Valverde et à Aurélien Tchouaméni, a annoncé le club vendredi.

Les Merengues ont pris cette décision après une altercation entre les deux joueurs ayant causé la blessure de l'Uruguayen.

A deux jours du Clasico contre Barcelone, le club n'a pas infligé de sanctions sportives aux deux joueurs, cette amende 'clôturant ainsi la procédure interne' engagée contre eux, précise le Real dans son communiqué. 'Les joueurs ont exprimé leurs sincères regrets et se sont mutuellement excusés' ajoute le club.

Si Tchouaméni a participé à l'entraînement vendredi, Valverde est lui forfait pour le Clasico. Il doit 'rester au repos entre 10 et 14 jours' en raison d'un 'traumatisme crânien', a indiqué le club madrilène jeudi soir.

/ATS
 

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