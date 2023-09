Après leur divorce acrimonieux, Bonucci va poursuivre la Juventus

L'international italien Leonardo Bonucci va poursuivre en justice la Juventus, son club de 2010 à 2017 et de 2018 à 2023, pour préjudice moral et professionnel, a-t-il expliqué au groupe Mediaset.

'J'ai décidé après beaucoup de souffrances d'avoir recours à la voie judiciaire contre la Juventus, j'ai lu et entendu tant de choses fausses venant du club et de l'entraîneur', a expliqué Bonucci qui a rejoint dans les dernières heures du mercato estival le club allemand de l'Union Berlin.

'C'est faux de dire que j'ai été prévenu dès octobre (2022) des projets futurs du club qui m'excluait de la Juve', a-t-il poursuivi dans ce long entretien.

Selon Bonucci, il a fallu attendre le 13 juillet dernier pour qu'il soit fixé sur son sort: 'Giuntoli (le directeur sportif) et Manna (son bras droit) sont venus chez moi pour me dire que je ne faisais plus partie du groupe et que ma présence faisait obstacle au développement de l'équipe'.

'Entendre ça après avoir joué plus de 500 matches pour ce club, cela a été une humiliation', a assuré le champion d'Europe 2021, aujourd'hui âgé de 36 ans.

A des organisations caritatives

Le défenseur aux 121 sélections en équipe d'Italie assure que cette procédure en justice 'n'est pas une question d'argent': 'S'il y a des dommages et intérêts, ils seront versés à des organisations caritatives', a-t-il expliqué.

'Je fais ça pour le syndicat des joueurs italiens (AIC, NDLR), parce que chaque année, des joueurs professionnels qui ont moins de ressources que moi, se retrouvent à faire des compromis pour continuer à jouer', a avancé Bonucci qui a remporté huit titres de champion d'Italie avec la Juve.

Il n'a pas par ailleurs abdiqué tout espoir de reporter le maillot de la Nazionale et de participer à l'Euro 2024 si l'Italie se qualifie.

'Je veux, a-t-il expliqué, rendre difficile le travail de Luciano Spalletti', le nouveau sélectionneur italien qui l'a appelé avant de dévoiler sa liste pour les matches contre la Macédoine du Nord et l'Ukraine pour le prévenir qu'il n'était pas convoqué.

Une fois sa carrière de joueur terminée, Bonucci voudrait entraîner et retrouver d'une façon ou d'une autre la Juventus.

'La Juventus quand j'entraînerai ne sera certainement pas celle d'aujourd'hui et il y aura peut-être un jour un moyen d'embrasser à nouveau les supporters, de leur dire au revoir et de leur faire comprendre à quel point la Juventus a été importante pour moi. Je n'ai pas l'impression que celle d'aujourd'hui soit la mienne', a-t-il conclu.

/ATS