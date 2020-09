Atalanta déjà prolifique en Serie A

L'Atalanta Bergamo avec l'international suisse Remo Freuler poursuit sa moisson de buts.

Après un total de 98 buts en Championnat la saison dernière, le 3e de la Serie A du dernier exercice a marqué à quatre reprises pour son premier match à l'extérieur. Les Bergamasques se sont imposés 4-2 sur la pelouse du Torino.

Le plus efficace côté Atalanta fut Alejandro Gomez avec un but et deux assists à Turin. L'Argentin de 33 ans avait déjà été le meilleur passeur de la ligue l'an dernier avec 16 passes décisives.

Côté Torino, Ricardo Rodriguez était absent. Le défenseur international helvétique était blessé aux adducteurs de la jambe droite. Le Zurichois n'avait déjà pas joué la semaine dernière lors de la défaite 1-0 contre la Fiorentina.

/ATS