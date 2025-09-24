Bâle s'incline chez son voisin Fribourg

Gros derby pour les deux villes qui se partagent un aéroport avec Mulhouse à l'occasion de ...
Photo: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK

Gros derby pour les deux villes qui se partagent un aéroport avec Mulhouse à l'occasion de la 1re journée de la phase de ligue de l'Europa League. Mais Bâle s'est incliné 2-1 à Fribourg-en-Brisgau.

Car à l'Europa-Park-Stadion, c'est le club au griffon qui a frappé le premier. A la 31e, Patrick Osterhage a placé un intérieur du gauche que le gardien Salvi n'a pu capter. Les joueurs de Ludovic Magnin ont eu une chance par Junior Ze en fin de période, quelques minutes après une tête du jeune Genevois Johan Manzambi qui n'a pu tromper Salvi.

Plus précis, les Allemands ont inscrit le 2-0 à la 57e. Sur un bon centre venu de la gauche de Grifo, c'est Eggestein qui a pu placer un coup de tête précis. Mirko Salvi a repoussé l'envoi en deux temps, mais la goal line technology a averti l'arbitre que le ballon avait entièrement franchi la ligne. Salvi avait effectivement renvoyé le ballon alors que celui-ci avait entièrement franchi la ligne.

Les Bâlois ont tenté de combler leur retard, mais Shaqiri, bien que remuant, a souvent semblé trop seul. Il fut pourtant dans la construction de la réduction du score à la 84e. Mais ce sont surtout Leo Leroy et le buteur Philip Otele qui ont bien combiné. L'attaquant nigérian a sorti un bijou de frappe enroulée. Ce sera leur unique réussite. Ils ont encore un peu poussé vers la fin, mais Fribourg était bien en place.

/ATS
 

