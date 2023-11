Ballon d'Or: partenariat entre le groupe Amaury et l'UEFA

La cérémonie de remise du Ballon d'Or sera organisée conjointement par le groupe Amaury et l'UEFA dès l'année prochaine. Un partenariat a été signé.

Le groupe Amaury est propriétaire de L'Equipe et de France Football, créateur du Ballon d'Or. Il restera propriétaire du trophée du Ballon d'Or et continuera de superviser le vote. Le collège électoral, composé de 100 journalistes issus des 100 premières nations au classement FIFA, demeure également inchangé. L'UEFA se chargera en revanche des droits commerciaux du trophée et co-organisera la cérémonie annuelle avec le groupe Amaury.

Deux nouveaux prix seront aussi attribués: ceux du meilleur entraîneur chez les hommes et chez les femmes, qui s'ajouteront aux huit trophées existants (Ballon d'Or masculin, Ballon d'Or féminin, Trophée Kopa du meilleur jeune, Trophée Yachine du meilleur gardien, Trophée Gerd-Müller du meilleur buteur, club masculin de l'année, club féminin de l'année et Prix Socrates récompensant les initiatives sociétales ou caritatives de joueurs).

'On est très heureux de ce partenariat pour co-organiser la cérémonie du Ballon d'Or. C'est un trophée créé en 1956 par France Football, la même année que la création de la Coupe d'Europe des clubs champions, il y a donc une histoire commune entre l'UEFA et le Trophée du Ballon d'Or', a déclaré Jean-Etienne Amaury, directeur général du groupe Amaury.

/ATS