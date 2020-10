Barrages de l'Euro 2020: le Kosovo de Challandes éliminé

Le Kosovo a fini de rêver. La sélection dirigée par Bernard Challandes ne participera pas à l'Euro 2020. En demi-finale des barrages (voie D), elle a perdu 2-1 à Skopje contre la Macédoine du Nord.

Un malheureux autogoal de Kololli à la 16e a mis le Kosovo en difficulté: sur une frappe non cadrée de Ristovski, le joueur du FC Zurich détournait le ballon dans son propre but. Mais une grossière erreur du portier macédonien permettait à Hadergjonaj, un ancien du championnat suisse qui évolue désormais en Turquie, d'égaliser sur un tir lobé très précis (29e). Velkoski, de la tête, redonnait un avantage décisif aux Macédoniens quatre minutes plus tard. Ceux-ci joueront la finale en Géorgie.

Dans la voie A, Gylfi Sigurdsson a envoyé l'Islande en finale. Un doublé du meneur de jeu (16e/35e) a permis aux Islandais de dominer la Roumanie 2-1. L'équipe dont les fans avaient illuminé l'Euro 2016 en France tentera d'arracher son billet pour la phase finale à Budapest le 12 novembre, puisque la Hongrie est allée s'imposer 3-1 en Bulgarie grâce à Orban (17e), Kalmar (47e) et Nikolics (75e).

Les deux demi-finales de la voie B se sont décidées aux tirs au but: la loterie a souri à la Slovaquie (0-0 ap, 4-2 tab contre l'Eire) et à l'Irlande du Nord (1-1 ap, 4-3 tab en Bosnie). La finale se jouera à Belfast.

Dans la voie C, la Serbie a gagné 2-1 ap en Norvège, grâce à un doublé du remplaçant Milinkovic-Savic (81e/102e). Elle recevra en finale l'Ecosse, victorieuse 5-3 tab d'Israël (0-0 ap).

/ATS