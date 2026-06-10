Bienvenue aux Etats-Unis, si vous pouvez entrer

Le coup d'envoi du Mondial 2026 va être donné jeudi, en dépit de controverses surpassant celles des précédentes éditions. A J-2, les regards sont braqués sur les frontières étasuniennes.

Trois des plus vastes territoires de la planète (Canada, Etats-Unis, Mexique), 48 équipes, 104 matches. Gianni Infantino, le président de la FIFA, peut pavoiser. Il a mis sur pied 'le plus grand Mondial de l'histoire.' Mais peut-être aussi le plus controversé.

On aurait pu penser que le retour en Amérique du Nord, 32 ans après un Mondial 1994 qui avait initié les Etats-Unis au 'soccer', allait faire du bien au monde du football. Il y avait eu la Russie de Vladimir Poutine, quatre ans après l'annexion de la Crimée. Puis l'édition hivernale au Qatar, jouée parmi les fantômes de travailleurs morts pour ériger des stades.

En territoire ennemi

Mais pour la première fois de l'histoire, une équipe, l'Iran, s'apprête à disputer un Mondial en territoire ennemi. Ici, point de métaphore guerrière que le sport aime tant: l'offensive israélo-américaine qui a embrasé le Moyen-Orient a longtemps mis en péril la participation de la 'Team Melli'.

Alors que son camp de base a été délocalisé à Tijuana, au Mexique, la sélection iranienne a finalement obtenu des visas 'à entrées multiples' pour pénétrer sur le sol étasunien. Elle ne pourra toutefois pas s'attarder à Los Angeles et Seattle, où ses trois premiers matches sont prévus. Selon l'Ambassadeur iranien au Mexique, la délégation devra quitter les lieux le jour même de son arrivée.

La FIFA se serait sans doute bien passée de ce feuilleton, venu s'ajouter à une longue liste de polémiques depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président des Etats-Unis n'a pas caché sa volonté de s'approprier l'évènement, sur fond de tensions assumées avec ses voisins canadien et mexicain.

Car même si les trois pays sont co-organisateurs, ce sont bien les USA qui se taillent la part du lion avec 78 des 104 matches organisés sur leur sol. Cantonnés à 13 matches chacun, zéro à partir des quarts de finale, le Canada et le Mexique font presque de la figuration.

Une réalité favorable à Donald Trump, dont la politique sécuritaire a eu de nombreuses conséquences ces derniers jours. Les différents 'travel bans' décrétés à partir de juin 2025 concernent quatre pays qualifiés: interdiction totale de voyager pour les ressortissants de l'Iran et d'Haïti, partielle pour ceux du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Mais l'obtention d'un visa touristique pour les supporters des deux pays africains s'est apparentée à un chemin de croix.

Même des pays non concernés par les 'travel bans' de Donald Trump sont touchés. Le Times a révélé samedi que des supporters écossais, hôtels réservés et billets de match achetés, avaient vu leur autorisation électronique (ESTA) être annulée au dernier moment.

La FIFA impuissante

La délégation irakienne a également été freinée à son arrivée à l'aéroport de Chicago. Son attaquant star Aymen Hussein a été interrogé pendant plusieurs heures par des agents de l'immigration, tandis que le photographe officiel de la sélection, Talal Salah, n'a pas pu entrer sur le territoire américain malgré un visa valide.

Dernier scandale en date lundi, le Somalien Omar Artan, nommé meilleur arbitre d'Afrique en 2025 et choisi par la FIFA pour officier lors du Mondial, a été refoulé à son arrivée à Miami. Impuissante, l'instance mondiale a dû se ranger derrière cette décision.

En août 2025, devant un parterre de journalistes à Nairobi, au Kenya, Gianni Infantino déclarait pourtant: 'Je pense qu'il est important de clarifier les choses, car il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent. Tout le monde sera le bienvenu au Canada, au Mexique et aux États-Unis pour la Coupe du monde.'

Le Haut-Valaisan poursuivait: 'Il y a évidemment un processus à suivre pour obtenir des visas. Ce processus sera fluide et garantira que les équipes qualifiées pourront venir avec leurs supporters.' Dix mois plus tard, le constat est pourtant brutal: la FIFA ne peut tout simplement rien faire face au pouvoir discrétionnaire de l'immigration américaine.

Le sport, malgré tout

Dans ce contexte, il y aura malgré tout du sport. Le match d'ouverture, un 'remake' de celui de 2010 entre l'Afrique du Sud et le Mexique, aura lieu jeudi au stade Azteca de Mexico (21h00 en Suisse), là-même où Pelé (1970) et Maradona (1986) ont été sacrés champions du monde, et sont devenus des dieux.

Les favoris de cette 23e édition sont connus: l'Espagne de Lamine Yamal, la France d'Ousmane Dembélé, l'Argentine de Lionel Messi... Et parmi les 48 équipes qualifiées, un peu de fraîcheur: Ouzbékistan, Cap-Vert ou Curaçao. Des petites nations du football qui ont obtenu le droit de participer à la fête sur le terrain. Là où personne, espérons-le, ne devrait être refoulé.

/ATS