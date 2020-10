Blas Riveros quitte Bâle pour le Danemark

Blas Riveros quitte le FC Bâle après quatre ans passés à St-Jacques. Le Paraguayen de 22 ans s'est mis d'accord pour un contrat de quatre ans avec le club danois de Bröndby IF.

En 95 matches pour les Bâlois, le défenseur latéral a inscrit quatre buts et réalisé huit assists. Depuis l'arrivée de Ciriaco Sforza à la tête de l'équipe, Riveros n'entrait pratiquement plus en ligne de compte. En six matches officiels, il n'a joué que trois minutes.

Les débuts de ce défenseur avaient été pourtant prometteurs en Suisse. Lors de sa première saison, il avait fêté le doublé avec Bâle en 2016. Il a également vécu un sacre en Coupe de Suisse en 2019.

/ATS