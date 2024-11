La 4e journée de la Ligue des champions débute mardi soir. Côté suisse, les regards seront tournés vers Bologne et ses internationaux Remo Freuler et Dan Ndoye.

Neuvième de Serie A avec trois victoires en dix matches, Bologne vise un premier succès en Ligue des champions à l'occasion de la réception de Monaco. L'ASM de Breel Embolo - dont le capitaine Denis Zakaria est plus qu'incertain - est pour sa part toujours invaincu en C1 avec deux victoires et 1 nul.

Le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka et le Manchester City de Manuel Akanji, tous deux en déplacement, chercheront également à obtenir un troisième succès en quatre sorties. Mais le champion d'Allemagne se rend à Liverpool, l'une des deux seules équipes (avec Aston Villa) affichant 9 points à son compteur en 3 matches disputés.

Les Cityzens ont quant à eux à coeur d'effacer la défaite subie samedi à Bournemouth, leur première en championnat cette saison, qui leur a coûté la 1re place de la Premier League. Le quadruple champion d'Angleterre en titre peut toutefois s'attendre à souffrir sur la pelouse du Sporting, qui compte également 7 points.

Au repos ce week-end en raison des inondations qui ont endeuillé la région de Valence, le Real Madrid disputera pour sa part son premier match depuis l'humiliante défaite (4-0) subie à Bernabeu face au Barça. Le tenant du trophée, qui reste sur une belle remontada en C1 face à Dortmund, accueille l'AC Milan de Noah Okafor.

/ATS