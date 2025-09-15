Borussia Mönchengladbach: Gerardo Seoane n'est plus l'entraîneur

Gerardo Seoane (46 ans) a été limogé de son poste d'entraîneur de Borussia Mönchengladbach ...
Photo: KEYSTONE/DPA/DAVID INDERLIED

Gerardo Seoane (46 ans) a été limogé de son poste d'entraîneur de Borussia Mönchengladbach. Le technicien suisse était en place depuis un peu plus de deux ans.

Le net revers 4-0 concédé dimanche à domicile contre Werder Brême a été fatal à Seoane. Lundi, le club a annoncé son limogeage et son remplacement provisoire par Eugen Polanski, responsable de l'équipe M21.

Le Borussia reste sur dix matches de Bundesliga sans victoire entre la fin de saison dernière et le début du championnat actuel. L'équipe n'a plus marqué en championnat depuis cinq matches. Cette saison, elle occupe le 16e rang avec un point pris en trois rencontres.

Gerardo Seoane a entamé sa carrière d'entraîneur à Lucerne, avant de diriger les Young Boys avec qui il a été trois fois champion de Suisse (2019, 2020, 2021). Il est ensuite parti au Bayer Leverkusen (juillet 2021-octobre 2022) avant de prendre ses fonctions à Mönchengladbach en juin 2023.

/ATS
 

