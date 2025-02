C1: Real - Atlético, Bayern - Leverkusen et PSG - Liverpool au menu

Deux duels fratricides animeront les 8es de finale de la Ligue des champions: le Real Madrid affrontera l'Atlético Madrid tandis que le Bayern Munich jouera contre Bayer Leverkusen.

Le tirage au sort effectué dans les locaux de l'UEFA à Nyon a donc réservé quelques affiches croustillantes, comme on pouvait s'y attendre. Outre les deux confrontations entre clubs du même pays, la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Liverpool constitue l'autre choc tiré au sort par le Brésilien Giovane Elber, ancien du Bayern et aussi notamment de Grasshopper.

Real - Atlético, c'est un classique de la C1. Les deux clubs de la capitale espagnole se sont notamment retrouvés en finale en 2014 et 2016, avec à chaque fois une victoire du Real. Mais l'Atlético espère bien cette fois faire chuter son rival séculaire.

Le Bayern Munich, dont la finale aura lieu dans son stade, devra écarter son contradicteur national, qui a mis fin la saison dernière à sa série de onze titres. Le Bayer de Granit Xhaka constituera à n'en pas douter un adversaire très compliqué pour les Bavarois.

Vainqueur de la phase de Ligue, Liverpool espérait probablement jouer son 8e de finale contre un club plus abordable que le PSG, en nette reprise depuis quelques mois. Surtout que les Reds, impressionnants depuis le début de la saison, ont récemment laissé apparaître quelques signes de fatigue.

Ardon Jashari et le FC Bruges seront opposés à Aston Villa. En cas de succès, leur prochain adversaire sera le vainqueur de PSG - Liverpool. Le Feyenoord Rotterdam de Jordan Lotomba affrontera quant à lui l'Inter Milan de Yann Sommer. Gregor Kobel et Borussia Dortmund devront pour leur part écarter Lille alors que Zeki Amdouni et Benfica Lisbonne se mesureront avec le FC Barcelone.

/ATS