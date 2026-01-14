CAN 2025: le Sénégal bat l'Egypte en demi-finale grâce à Mané

Le Sénégal est le premier finaliste de la CAN 2025. A Tanger, les Lions de la Teranga ont battu ...
CAN 2025: le Sénégal bat l'Egypte en demi-finale grâce à Mané

CAN 2025: le Sénégal bat l'Egypte en demi-finale grâce à Mané

Photo: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe

Le Sénégal est le premier finaliste de la CAN 2025. A Tanger, les Lions de la Teranga ont battu une décevante Egypte 1-0 au terme d'une demi-finale peu spectaculaire.

La décision est venue d'une frappe précise de Sadio Mané à la 78e, alors que le spectre des prolongations se profilait. Le succès des Sénégalais est mérité, car ils ont fait l'essentiel du jeu mais ont peiné à se créer des occasions.

Les Pharaons se sont massés en défense en abandonnant quasiment toute ambition offensive. Leur premier tir cadré, par Marmoush, a ainsi été enregistré à la... 95e. Cette tactique attentiste et incompréhensible n'a au final pas été couronnée de succès. Il y a parfois un semblant de justice dans le football.

/ATS
 

