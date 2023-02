Cela ne s'arrange pas pour le FC Sion

Un malheureux point en quatre matches: tel est le triste bilan cette année du FC Sion de Fabio Celestini qui a dévoilé toutes ses limites samedi soir à Bâle.

Les Sédunois se sont inclinés 3-1 face à des Rhénans désormais dirigés par Heiko Vogel après la triste expérience vécue par Alex Frei. Privé d'un véritable no 9 en raison de la suspension de Giovanni Sio et d'une blessure de Mario Balotelli, le FC Sion est apparu bien trop 'léger' pour espérer un meilleur sort. L'ouverture du score - magnifique - de Musa Araz au quart d'heure ne fut qu'un feu de paille. Lorsque votre meilleur homme demeure votre gardien, votre saison risque bien de s'apparenter à un véritable chemin de croix.

Malgré les exploits de Heinz Lindner, le FC Bâle a aisément renversé la situation grâce à des réussites d'Andi Zeqiri (36e), du meilleur homme du match Zeki Amdouni (61e) et de Hugo Novoa. A la décharge du FC Sion, il convient de précisr que le 2-1 d'Amdouni n'aurait certainement pas été accordé si le FC n'avait pas bénéficié de la mansuétude des arbitres qui n'ont pas sanctionné une faute préalable de Zeqiri.

Les Bâlois n'avaient toutefois pas besoin de ce coup de pouce pour passer l'épaule face à une équipe de plus en plus affligeante. Et qui jouera samedi prochain à Winterthour une rencontre qui sera bien celle de tous les dangers.

/ATS