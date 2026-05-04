Celestini n'est plus l'entraîneur du CSKA Moscou

Fabio Celestini quitte son poste d'entraîneur du CSKA Moscou après moins d'une saison. Le ...
Celestini n'est plus l'entraîneur du CSKA Moscou

Celestini n'est plus l'entraîneur du CSKA Moscou

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Fabio Celestini quitte son poste d'entraîneur du CSKA Moscou après moins d'une saison.

Le club russe a annoncé sur les réseaux sociaux s'être séparé 'd'un commun accord' avec le technicien vaudois. A deux journées de la fin du championnat, le CSKA occupe une décevante 8e place.

Ancien milieu international suisse, Fabio Celestini (50 ans) avait quitté le FC Bâle de son propre chef l'été dernier, après avoir signé le doublé Coupe/Championnat à sa tête et après moins de deux ans passés à ce poste. Auparavant, il avait notamment entraîné Sion, Lucerne, Lugano et Lausanne.

/ATS
 

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