Championne d'Europe, l'Espagne entame son Mondial

L'Espagne, championne d'Europe en titre, part à la conquête de sa 2e étoile lundi face au Cap-Vert (18h en Suisse). L'objectif est de reproduire le doublé historique Euro-Mondial glané il y a 16 ans.

Lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud, la Roja, également championne d'Europe en 2008 et 2012, avait alors décroché sa première étoile mondiale grâce à un but en prolongation d'Iniesta resté dans la légende, venu récompenser un jeu de possession étouffant. Elle avait pourtant subi la loi de la Suisse (1-0) dans son premier match.

Tombée dans le groupe H, avec le Cap-Vert, l'Arabie saoudite et l'Uruguay, l'Espagne, invaincue en compétition officielle depuis 2023, a, sur le papier, assez de talent et de certitudes pour se débrouiller sans ses deux flèches Lamine Yamal et Nico Williams au début d'un tournoi dont elle fait logiquement partie des favoris.

La Belgique et l'Egypte entrent en lice

La rencontre entre la sélection uruguayenne de Marcelo Bielsa et les Saoudiens aura lieu quelques heures plus tard (mardi à minuit en Suisse). Les protégés du technicien argentin passé par Marseille abordent ce Mondial sans victoire en 2026, et devront se méfier d'une Arabie saoudite capable de coup d'éclat, comme lors du Mondial 2022 où les Saoudiens avaient battu les futurs champions du monde argentins pour leur entrée en lice (2-1).

La Belgique dispute également son premier match lundi dans le groupe G avec un choc annoncé face à l'Egypte de Mohamed Salah (lundi à 21h en Suisse). L'ex-attaquant de Bâle, auteur de 65 buts en 114 sélections avec les Pharaons, tentera d'écrire une nouvelle page de sa légende en offrant un premier succès à l'Egypte dans une Coupe du monde à sa 4e participation. Derrière les deux favoris, l'Iran et la Nouvelle-Zélande s'affrontent dans un match où pourrait se jouer la 3e place du groupe (mardi à 3h en Suisse).

/ATS