Chelsea écarte Benfica au terme d'un scénario fou

Chelsea a arraché sa qualification pour les quarts de finale du Mondial des clubs en battant largement le Benfica Lisbonne 4-1 après prolongation, samedi à Charlotte.

Ce match, suspendu durant plus de deux heures pour prévenir un orage, a épousé un scénario incroyable.

Alors que les Blues se dirigeaient tranquillement vers le prochain tour après un but inscrit sur coup franc par Reece James (64e), la rencontre a basculé dans l'irréel avec la décision de l'arbitre de la suspendre à seulement 5 minutes de la fin du temps réglementaire en vertu des protocoles de sécurité en vigueur aux Etats-Unis quand des coups de tonnerre sont détectés dans un rayon de 8 miles (13 km).

Le plus fou restait à venir. Après deux heures d'attente sans aucune goutte de pluie, le jeu a fini par reprendre mais Benfica, pourtant totalement dominé avant cette longue pause, est parvenu à égaliser dans la foulée contre toute attente sur un penalty transformé par Angel Di Maria pour une faute de main (95e).

L'exclusion au tout début de la prolongation du Lisboète Gianluca Prestianni (92e) a encore accentué le caractère insensé de cette fin de partie. Un carton rouge fatal à Benfica qui a alors totalement craqué, encaissant trois buts en rafale par Christopher Nkunku (108e), Pedro Neto (114e) puis Kiernan Dewsbury-Hall (117e).

Les Blues prolongent ainsi leur séjour américain après ce match à rebondissements et peuvent désormais voir encore plus loin puisqu'ils seront favoris au moment de défier les Brésiliens de Palmeiras, vendredi à Philadelphie, pour une place en demi-finales. De quoi embellir encore un peu plus une saison marquée par leur succès en Conference League et une 4e place en Premier League, synonyme de billet pour la prochaine Ligue des champions.

Les adieux de Di Maria

Du côté du Benfica, cette élimination marque la fin de l'histoire d'Angel Di Maria à Lisbonne. Le champion du monde argentin, âgé de 37 ans et nanti d'un palmarès exceptionnel, avait annoncé son départ à l'issue du tournoi de Benfica, où il était revenu en 2023, et va rentrer au pays pour retrouver Rosario Central, là où il avait débuté sa longue carrière professionnelle en 2005.

