Conference League: Bâle surpris

Le FC Bâle n'a pas réussi la passe de trois dans le groupe H de Conference League. Très décevants, les Rhénans se sont inclinés 2-0 au Parc Saint-Jacques face au Slovan Bratislava.

Les Slovaques ont marqué par Pauschek (35e) et Cavric (45e) après une première mi-temps léthargique côté bâlois. Au point qu'Alex Frei a effectué pas moins de quatre changements dès la pause!

Ce rebattage des cartes n'a eu que peu d'influence. Le FCB a certes montré - enfin - un peu plus d'engagement, mais il a terriblement peiné à inquiéter le gardien Chovan, qui a finalement passé une soirée tranquille. Ce sont même les visiteurs qui sont passés plus près d'un troisième but en plusieurs circonstances en seconde période.

Le football suisse a ainsi connu un jeudi noir, cette défaite inattendue des Bâlois venant après la déroute 5-1 subie par le FC Zurich en Europa League. Tout ça ne fait pas du bien au coefficient UEFA...

/ATS