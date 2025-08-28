Conference League: Lausanne et Servette jouent leur avenir européen

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Lausanne-Sport et le Servette FC jouent leur avenir européen jeudi en barrages de la Conference League. Les deux clubs romands doivent gagner pour disputer la phase de ligue de la C4.

A Istanbul face au Besiktas (19h00), le LS devra signer un véritable exploit pour vivre un premier automne européen depuis 2011 (Europa League). Le match aller (1-1 à la Tuilière) a toutefois montré que les joueurs de Peter Zeidler avaient les armes pour rivaliser avec le club turc.

Servette aussi doit à tout prix s'imposer après avoir obtenu le nul à l'aller face au Shakthar Donetsk (1-1). Si la tâche peut sembler de prime abord un peu plus simple, vu que ce match retour se déroulera à Genève (21h00), la domination exercée par les Ukrainiens à Cracovie (23 tirs à 2) n'incite guère à l'optimisme.

En Europa League, Young Boys est lui en position de force après son succès 1-0 sur la pelouse du Slovan Bratislava. Les Bernois ont toutes les cartes en main au moment de recevoir les Slovaques au Wankdorf (20h00).

