Constantin sur le banc, Celestini écarté provisoirement

Christian Constantin n'a pas tardé à réagir. Le président du FC Sion a écarté provisoirement le coach Fabio Celestini à deux jours du quart de finale de Coupe de Suisse face à Lugano.

'CC' a annoncé la nouvelle aux joueurs lundi matin, précise Le Nouvelliste, et assumera l'intérim lui-même sur le banc cette semaine.

La lourde défaite subie samedi à Tourbillon face à St-Gall (0-4) aura donc été celle de trop pour Fabio Celestini, qui avait été engagé en novembre pour succéder à Paolo Tramezzani. Provisoirement en tout cas: selon Le Nouvelliste, 'la performance et les résultats (des deux matches de la semaine) détermineront la poursuite ou l’interruption de la collaboration' entre Sion et Celestini.

Christian Constantin a déjà effectué de nombreux - et souvent courts - intérims sur le banc de son club, le dernier remontant au mois de mars 2021. Il avait alors revêtu le costume d'entraîneur pour deux matches, avec à la clé une victoire 3-1 à Lausanne et une défaite 2-1 devant le Servette FC, avant de céder les rênes à Marco Walker.

Sion affrontera deux fois Lugano cette semaine, les deux équipes devant se retrouver dimanche en Super League, toujours à Tourbillon. Les Valaisans, qui n'ont plus gagné depuis le 15 octobre face à Lucerne en championnat, couchent sur une série de onze matches sans victoire en SL dont six depuis l'arrivée de Fabio Celestini. Le maintien - même si le dernier de Super League pourra se sauver lors d'un barrage - et la Coupe sont leurs seuls objectifs de la saison.

/ATS