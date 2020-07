Coronavirus: la SFL veut agir pour mieux remplir les stades

Alors que la saison 2019/20 touche à sa fin, la SFL planche déjà sur la suivante, aussi menacée par le coronavirus. Un concept de protection est à l'étude pour pouvoir mieux remplir les stades.

Selon un communiqué de la Swiss Football League, ce concept prévoit l'obligation de porter le masque, la renonciation aux supporters du club visiteur ainsi qu'aux places debout. L'objectif est de permettre aux clubs de survivre économiquement. Grâce à ces mesures, qui devraient être complétées par diverses autres mesures d'accompagnement, au moins 50% de la capacité d'accueil pourrait être utilisée dans chaque stade.

En mars 2020, le Conseil fédéral a ordonné des mesures de protection de la santé publique en raison de la pandémie de Covid-19, y compris l'interdiction des évènements majeurs. Cela a ébranlé les fondements mêmes du football en Suisse. La principale source de revenus - les recettes provenant de la billetterie, de la restauration et des clients VIP le jour du match - s'est effondrée d'un jour à l'autre.

Des matches ont lieu depuis le 19 juin 2020, avec jusqu'à 1000 personnes admises dans le stade. Toutefois, cette mesure n'a en rien amélioré la situation économique des clubs de football. Elle a aussi et surtout généré des coûts. Un retour à la normale le plus rapidement possible est donc d'une importance capitale pour la survie des clubs. Le Conseil fédéral devrait se prononcer le 12 août à ce sujet.

C'est pourquoi la SFL travaille intensément au sein d'un groupe de travail avec les représentants des clubs afin de garantir une mise en œuvre uniforme et un concept de protection adapté avec des directives détaillées pour les évènements de plus de 1000 personnes pour la nouvelle saison. Celle-ci doit commencer le 11 septembre 2020.

Le but ultime de la SFL est que tous les clubs survivent à la pandémie de Covid-19. Cependant, si les restrictions actuelles sur le nombre de personnes dans les stades ne sont pas assouplies, de nombreux clubs de football ne survivront pas, avertit-elle. Ce ne sont pas seulement 3000 emplois qui sont en jeu, mais aussi une partie importante de la culture suisse.

/ATS