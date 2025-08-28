Coup dur pour la Suisse: Jashari se blesse à l'entraînement

Coup dur pour l'équipe de Suisse! Ardon Jashari s'est blessé jeudi à l'entraînement avec le ...
Coup dur pour la Suisse: Jashari se blesse à l'entraînement

Coup dur pour la Suisse: Jashari se blesse à l'entraînement

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Coup dur pour l'équipe de Suisse! Ardon Jashari s'est blessé jeudi à l'entraînement avec le Milan AC et devrait être absent au moins deux mois, selon plusieurs médias italiens.

La blessure de Jashari, qui venait d'être convoqué par Murat Yakin pour le début des qualifications pour la Coupe du monde 2026, a été confirmée par son entraîneur Massimiliano Allegri lors d'une conférence de presse jeudi. Le technicien italien n'a toutefois pas précisé la nature de la blessure.

Selon les médias italiens, le Zougois de 23 ans serait victime d'une fracture du péroné droit. Si ce diagnostic devait se confirmer, Jashari pourrait bien manquer l'ensemble des qualifications pour le Mondial, qui se déroulent de septembre à novembre.

/ATS
 

