Coupe de Suisse: Servette et le LS passent le premier tour

Servette et le Lausanne-Sport n'ont pas failli lors du 1er tour de la Coupe de Suisse dimanche. Les Grenat ont dominé Dardania Lausanne (2e ligue int.) 5-0 et le LS s'est imposé 2-1 à Vevey (PL).

A Chavannes-près-Renens, Servette a dû attendre la 35e minute pour faire la différence. Micha Stevanovic a ouvert le score de la tête avant qu'Ablie Jallow ne mette les Genevois à l'abri à la 44e. Florian Ayé (47e), Dylan Bronn (74e) et Alonzo Vincent (87e) ont salé l'addition en deuxième période pour offrir à Jocelyn Gourvennec un premier succès à la tête du SFC.

Lausanne a eu plus de peine à se défaire de Vevey-Sports, qui milite en Promotion League. Après avoir été sauvée par un poteau, la formation de Peter Zeidler a marqué deux jolis buts signés Gaoussou Diakité (36e) et Muhannad Al Saad (45e). Un but veveysan en fin de match (Kali/87e) a toutefois donné quelques sueurs froides aux Lausannois, qui ont dû faire le dos rond pour composter leur billet pour les 16es de finale.

YB s'en sort aussi

Le FC Courtételle, qui évolue en première ligue, a aussi pu croire à l'exploit face à Young Boys. Les Jurassiens ont tenu leurs adversaires de Super League en échec jusqu'à la 79e avant que les Bernois ne passent l'épaule en fin de match (4-1).

