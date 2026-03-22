Coupe de la Ligue anglaise: Manchester City domine Arsenal

Manchester City a remporté la Coupe de la Ligue anglaise en battant Arsenal 2-0 en finale à ...
Coupe de la Ligue anglaise: Manchester City domine Arsenal

Coupe de la Ligue anglaise: Manchester City domine Arsenal

Photo: KEYSTONE/AP/Richard Pelham

Manchester City a remporté la Coupe de la Ligue anglaise en battant Arsenal 2-0 en finale à Wembley. C'est la neuvième fois de leur histoire que les Citizens gagnent ce trophée.

L'inattendu héros de la partie a été le jeune Anglais Nico O'Reilly. Au lendemain de son 21e anniversaire, le latéral gauche s'est fait l'auteur d'un doublé décisif (60e/64e) face à des Gunners qui n'ont pas été à la hauteur.

Le choix de Mikel Arteta de titulariser au but Kepa Arrizabalaga n'a pas été judicieux: l'Espagnol a commis une grossière erreur sur le 1-0 en relâchant un ballon anodin. En face, Pep Guardiola avait également aligné son deuxième gardien, James Trafford. Mais celui-ci n'a pas été sérieusement sollicité.

Avec désormais neuf victoires en Coupe de la Ligue, Manchester City n'est plus qu'à une longueur du record détenu par Liverpool.

/ATS
 

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