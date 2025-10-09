Coupe du monde de football 2034, peut-être en 2035

La Coupe du monde de football aura lieu en Arabie saoudite en 2034, voire 2035, comme l'a laissé ...
Coupe du monde de football 2034, peut-être en 2035

Coupe du monde de football 2034, peut-être en 2035

Photo: KEYSTONE/AP/Fabrizio Corradetti

La Coupe du monde de football aura lieu en Arabie saoudite en 2034, voire 2035, comme l'a laissé entendre Gianni Infantino. La météo et la religion joue aussi un rôle dans la planification des dates.

La quête des dates de la Coupe du monde de football 2034 est en question au niveau de la FIFA. Comme en 2022 au Qatar, la Coupe du monde 2034 avec l'Arabie saoudite comme pays hôte pourrait avoir lieu pendant les mois d'hiver européens - peut-être même pas avant début 2035.

'Bien sûr, nous devons examiner le calendrier, l'optimiser et voir comment nous pouvons trouver des formats de compétition qui répondent peut-être un peu mieux aux nouvelles exigences du calendrier', a déclaré le président de la FIFA Gianni Infantino aux représentants des médias en marge de l'assemblée générale de l'association européenne des clubs (ECA) à Rome. L'agence de presse AP, entre autres, a cité le Suisse.

Conflit avec les dates de ramadan

Etant donné qu'en 2034, le mois de jeûne musulman du ramadan tombera en novembre et décembre, on s'attend à ce que la FIFA reporte la phase finale de la Coupe du monde au début de l'année 2035, a rapporté le portail 'The Athletic'. En Arabie saoudite, l'islam est la religion d'Etat officielle.

'Le monde continue de tourner et nous devons toujours essayer de nous améliorer', a déclaré Infantino en faisant référence à d'éventuelles périodes de chaleur en juin et juillet. Habituellement, les championnats du monde et d'Europe ont lieu durant ces deux mois. En 2022, la Coupe du monde avait été déplacée en novembre et décembre en raison des mois d'été extrêmement chauds au Qatar.

/ATS
 

Actualités suivantes

Monaco: Adi Hütter démis de ses fonctions

Monaco: Adi Hütter démis de ses fonctions

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 15:35

Bâle accueillera Grand-Saconnex le 4 décembre

Bâle accueillera Grand-Saconnex le 4 décembre

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 11:37

Le FC Ajoie-Monterri perd un match à rebondissement

Le FC Ajoie-Monterri perd un match à rebondissement

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 07:54

Décès à 69 ans de Miguel Angel Russo, entraîneur de Boca Juniors

Décès à 69 ans de Miguel Angel Russo, entraîneur de Boca Juniors

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 10:13

Articles les plus lus

Argentine-Porto Rico déplacé en Floride

Argentine-Porto Rico déplacé en Floride

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 07:07

Le FC Ajoie-Monterri perd un match à rebondissement

Le FC Ajoie-Monterri perd un match à rebondissement

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 07:54

Décès à 69 ans de Miguel Angel Russo, entraîneur de Boca Juniors

Décès à 69 ans de Miguel Angel Russo, entraîneur de Boca Juniors

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 10:13

Bâle accueillera Grand-Saconnex le 4 décembre

Bâle accueillera Grand-Saconnex le 4 décembre

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 11:37

Les premiers billets pour le Mondial distribués en Europe

Les premiers billets pour le Mondial distribués en Europe

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 06:03

Argentine-Porto Rico déplacé en Floride

Argentine-Porto Rico déplacé en Floride

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 07:07

Le FC Ajoie-Monterri perd un match à rebondissement

Le FC Ajoie-Monterri perd un match à rebondissement

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 07:54

Décès à 69 ans de Miguel Angel Russo, entraîneur de Boca Juniors

Décès à 69 ans de Miguel Angel Russo, entraîneur de Boca Juniors

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 10:13

L'Egypte valide sa qualification pour la CdM 2026

L'Egypte valide sa qualification pour la CdM 2026

Football    Actualisé le 08.10.2025 - 20:35

Elvedi fait la paire avec Akanji

Elvedi fait la paire avec Akanji

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 05:03

Les premiers billets pour le Mondial distribués en Europe

Les premiers billets pour le Mondial distribués en Europe

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 06:03

Argentine-Porto Rico déplacé en Floride

Argentine-Porto Rico déplacé en Floride

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 07:07