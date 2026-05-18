Cristiano Ronaldo appelé pour son sixième Mondial avec le Portugal

Sans surprise, Cristiano Ronaldo a été appelé par l'équipe du Portugal. CR7 disputera à 41 ...
Cristiano Ronaldo appelé pour son sixième Mondial avec le Portugal

Cristiano Ronaldo appelé pour son sixième Mondial avec le Portugal

Photo: KEYSTONE/EPA/STRINGER

Sans surprise, Cristiano Ronaldo a été appelé par l'équipe du Portugal.

CR7 disputera à 41 ans sa sixième Coupe du monde cet été en Amérique du Nord, selon la liste de 27 joueurs dévoilée mardi par le sélectionneur Roberto Martinez.

Blessé avec son club saoudien Al-Nassr à la fin du mois de février, Cristiano Ronaldo avait dû déclarer forfait lors des matches amicaux disputés par la Seleçao en mars contre le Mexique (0-0) et les États-Unis (victoire du Portugal 2-0). Le quintuple Ballon d'or a depuis rejoué en club et se prépare donc à participer à son sixième Mondial, ce qui représenterait un record que pourrait toutefois égaler son grand rival argentin Lionel Messi.

Le natif de l'île de Madère, qui a par ailleurs déjà disputé six championnats d'Europe, avait confirmé en novembre 2025 que le Mondial-2026 serait son dernier. Lors du tournoi qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, le Portugal a été versé dans le groupe K avec la Colombie, l'Ouzbékistan, et la RD Congo.

/ATS
 

Actualités suivantes

Mondial 2026: Neymar de retour avec le Brésil

Mondial 2026: Neymar de retour avec le Brésil

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 23:26

Arsenal à un match du titre de champion d'Angleterre tant attendu

Arsenal à un match du titre de champion d'Angleterre tant attendu

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 23:18

Grasshopper neutralise Aarau à l'aller dans le barrage

Grasshopper neutralise Aarau à l'aller dans le barrage

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 22:48

« Udo » Portmann prend la relève de Mario Frick sur le banc lucernois

« Udo » Portmann prend la relève de Mario Frick sur le banc lucernois

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 17:54

Articles les plus lus

L'actu du foot féminin

L'actu du foot féminin

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 16:22

« Udo » Portmann prend la relève de Mario Frick sur le banc lucernois

« Udo » Portmann prend la relève de Mario Frick sur le banc lucernois

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 17:54

Grasshopper neutralise Aarau à l'aller dans le barrage

Grasshopper neutralise Aarau à l'aller dans le barrage

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 22:48

Arsenal à un match du titre de champion d'Angleterre tant attendu

Arsenal à un match du titre de champion d'Angleterre tant attendu

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 23:18

Changement à la tête du FC Courrendlin-Courroux

Changement à la tête du FC Courrendlin-Courroux

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 14:32

L'actu du foot féminin

L'actu du foot féminin

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 16:22

« Udo » Portmann prend la relève de Mario Frick sur le banc lucernois

« Udo » Portmann prend la relève de Mario Frick sur le banc lucernois

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 17:54

Grasshopper neutralise Aarau à l'aller dans le barrage

Grasshopper neutralise Aarau à l'aller dans le barrage

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 22:48

A nouveau plus de 12'000 spectateurs de moyenne

A nouveau plus de 12'000 spectateurs de moyenne

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 12:21

Changement à la tête du FC Courrendlin-Courroux

Changement à la tête du FC Courrendlin-Courroux

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 14:32

L'actu du foot féminin

L'actu du foot féminin

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 16:22

Kobel, Rodriguez et Manzambi retenus par Yakin

Kobel, Rodriguez et Manzambi retenus par Yakin

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 16:29