Cristiano Ronaldo n'envisage pas encore sa retraite sportive

Cristiano Ronaldo ne souhaite pas encore mettre un terme à sa carrière.

L'attaquant portugais estime pouvoir encore aider sa sélection, a-t-il déclaré lundi lors d'une conférence de presse à Lisbonne avant la rencontre de Ligue des Nations prévue jeudi contre la Croatie.

'Le moment venu, je passerai à autre chose (...) Ce ne sera pas une décision difficile à prendre', a déclaré le joueur de 39 ans devant les journalistes. 'Si j'ai l'impression de ne plus rien apporter, je serai le premier à partir', a-t-il ajouté, citant l'exemple de son compagnon de route Pepe, 'qui est parti par la grande porte', après avoir annoncé sa retraite sportive en aout dernier à l'âge de 41 ans.

Le quintuple Ballon d'or, qui évolue depuis bientôt deux ans à Al-Nassr en Arabie saoudite, a traversé son sixième Championnat d'Europe comme une ombre, sans marquer un seul but et échouant en quart de finale contre la France aux tirs au but.

Interrogé sur les critiques le visant après son parcours à l'Euro 2024, CR7 a répondu qu'il n'avait 'jamais envisagé de quitter la sélection'. 'Les attentes des gens à l'égard de l'équipe nationale étaient trop élevées', a estimé le capitaine de la Seleçao, ajoutant que les mauvais moments dans la vie d'un footballeur 'permettent d'évoluer'.

/ATS