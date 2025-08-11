Crystal Palace jouera bien la Conference League cette saison. Ceci après le rejet de son appel devant le TAS contre son exclusion de l'Europa League, a déclaré l'instance lundi dans un communiqué.

Le TAS a confirmé la décision de l'UEFA, qui mi-juillet avait exclu de la C3 le club londonien, 'en raison d'une violation de son règlement sur la multipropriété' car Crystal Palace et Lyon, qualifié lui aussi pour l'Europa League, appartenaient tous les deux à l'homme d'affaires américain John Textor.

Ce dernier s'est retiré de Crystal Palace début juillet mais trop tard selon l'UEFA, qui avait fixé au 1er mars la date limite pour céder des parts.

Les Londoniens, qui avaient obtenu leur qualification pour l'Europa League en remportant la finale de la Coupe d'Angleterre en mai contre Manchester City, évolueront donc à l'échelon inférieur en Conference League, tandis que Nottingham Forest, 7e de Premier League, prendra la place des 'Eagles' en Europa League.

/ATS