Dan Ndoye battu pour les débuts de Postecoglou

L'entraîneur australien Ange Postecoglou a raté ses débuts à la tête de Nottingham Forest. L'équipe de Dan Ndoye s'est inclinée 3-0 samedi sur la pelouse d'Arsenal en Premier League.

Nommé durant la trêve internationale en remplacement du Portugais Nuno Esperito Santo, limogé après des dissensions en interne, Postecoglou devra attendre avant d'imposer sa patte sur le jeu de Forest. Le club du centre de l'Angleterre a été largement dominé par les Gunners, qui ont fait la différence grâce à un doublé de Martin Zubimendi (32e/79e) et un but de Viktor Gyökeres (46e).

Aligné durant 90 minutes, Ndoye a livré une performance intéressante sur son flanc droit, même s'il ne s'est pas montré décisif comme lors de ses deux dernières sorties avec la Suisse (1 but, 2 assists). Il a plusieurs fois donné le tournis au latéral gauche d'Arsenal Riccardo Calafiori, son ancien coéquipier à Bâle et à Bologne.

/ATS