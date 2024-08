Décès de Christoph Daum à l'âge de 70 ans

Le football allemand pleure Christoph Daum, entraîneur de longue date de la Bundesliga.

Après un long combat contre le cancer, il est 'décédé paisiblement dans le cercle familial', a annoncé sa famille à l'agence de presse allemande DPA.

Daum est mort samedi à Cologne, à l'âge de 70 ans. Pendant de nombreuses années, il a été l'un des entraîneurs les plus brillants du football professionnel. Depuis l'automne 2022, il luttait contre la maladie. Il s'est d'abord retiré de la vie publique, mais peu de temps après, les choses avaient à nouveau changé.

Daum a ainsi recommencé à donner des interviews, il a repris part à des talk-shows. 'Le cancer a choisi le mauvais corps', tel était son message principal. Avec son esprit combatif, il souhaitait surtout redonner du courage aux autres.

Une déclaration de guerre

La lutte a été le symbole de toute sa vie. Enfant déjà, il se battait avec des camarades de classe qui étaient en fait bien plus grands et plus forts que le frêle garçon de Duisbourg.

En tant que jeune entraîneur encore inconnu du FC Cologne, il a surpris tout le monde en s'attaquant au grand FC Bayern et à son manager Uli Hoeness - et a même failli renverser le 'Rekordmeister' à Munich. Plus tard, aucun défi ne fut non plus trop grand pour lui.

Peu après son premier titre en Bundesliga avec le VfB Stuttgart en 1992, il perdit la qualification pour la Ligue des champions à cause d'une erreur de changement. Mais s'est surtout l'affaire de la cocaïne en 2000 - liée à des déclarations de Hoeness - qui est devenue légendaire et qui a coûté à l'entraîneur du Bayer Leverkusen le poste de sélectionneur national.

Mais Christoph Daum s'en est aussi remis. Il a remporté d'autres titres en Autriche et en Turquie, a ramené le FC Cologne en Bundesliga et l'y a maintenu. Et il n'a cessé de répéter ces phrases au cours de sa vie mouvementée: 'Tu peux tomber. Le nombre de fois où tu tombes n'est pas non plus décisif. Tu dois juste te relever à chaque fois.'

/ATS