Dino Toppmöller nouvel entraîneur de Lens

Lens a annoncé mardi l'arrivée pour deux ans de l'entraîneur allemand Dino Toppmöller. Il succède à Pierre Sage, parti à Crystal Palace.

Réputé pour être francophile, cet ancien adjoint de Julian Nagelsmann à Leipzig (2020-2021) puis au Bayern Munich (juillet 2021-mars 2023) a connu sa seule expérience d'entraîneur principal au haut niveau à Francfort (juillet 2023-janvier 2026).

A 45 ans, il aura la lourde tâche de relayer Pierre Sage, qui a emmené Lens jusqu'à sa première Coupe de France et à la deuxième place de la Ligue 1 au terme de la saison écoulée.

De l'expérience sur la scène européenne

Mais Toppmöller a notamment pour lui son expérience européenne, sur la plus grande scène avec Francfort, qui lui servira pour guider le club français en Ligue des champions la saison prochaine.

'Dino a exactement le profil que nous recherchions, affirme le directeur sportif lensois Jean-Louis Leca dans le communiqué du club. C'est un entraîneur qui a dirigé 45 rencontres européennes, qui connaît la Ligue des champions, qui parle plusieurs langues dont le français et qui a la réputation de faire progresser les jeunes joueurs (...) Dino est un adepte de la défense à trois et sa volonté de produire un football tourné vers l'avant colle à notre ADN.'

/ATS