Duel à haut risque entre Winterthour et Grasshopper

Grasshopper et Winterthour s'affrontent mardi soir dans un duel décisif contre la relégation ...
Duel à haut risque entre Winterthour et Grasshopper

Duel à haut risque entre Winterthour et Grasshopper

Photo: KEYSTONE/WALTER BIERI

Grasshopper et Winterthour s'affrontent mardi soir dans un duel décisif contre la relégation (20h30). Les deux cancres ne sont séparés que de 4 points à deux journées de la fin de la Super League.

Lanterne rouge, 'Winti' a maintenu l'espoir de disputer le barrage en battant le Lausanne-Sport samedi (2-1). Dans le même temps, GC a manqué l'occasion de se mettre à l'abri en s'inclinant dans le derby de la Limmat contre le FC Zurich (2-1).

Les deux derniers du classement se retrouvent donc au Letzigrund pour un 'match de la peur'. En cas de victoire de Winterthour, tout se jouerait samedi lors de la dernière journée, qui verra Winti accueillir Lucerne et Grasshopper se rendre à Lausanne.

Deux autres matches sans enjeu du Relegation Group se tiendront mardi soir: un derby lémanique entre Servette et le LS à Genève et un duel en Suisse centrale entre Lucerne et Zurich.

/ATS
 

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